Llegaría gasolina...¡a los 30 pesos!

Especialistas en economía aseguran que sí el conflicto bélico continúa, la gasolina puede llegar a máximos históricos en las próximas semanas, lo que representaría un problema inflacionario muy fuerte.

Expertos indicaron que si la cotización internacional del petróleo llega a los 150 dólares por barril a causa del conflicto entre Ucrania y Rusia como lo estimó el banco de inversiones JP Morgan, la gasolina llegaría al histórico precio de 30 pesos por litro.

"Se veía venir, la guerra vino a acelerar lo que ya se prevenía porque el costo del combustible desde hace tiempo debió andar por los 23 pesos, por eso es factible que se alcance los 25 pesos por litro y el gas podría llegar a los 15 pesos en este mes", comentó Andrés Oyervides; empresario del ramo gasolinero.

Dijo que el problema en Europa está golpeando primero al viejo continente, al final del día en México tenemos una economía exterior que no se puede quitar y si afecta de manera indirecta, pero consideró increíble que se llegue a niveles tan altos si de 30 pesos el litro de gasolina se hablara.

Mencionó que de llegar a los 30 pesos sería un problema inflacionario muy fuerte para México, actualmente la gasolina magna está en 22.10 a 22.40, la Premium está en 23.70, el diésel 23.40.

"Los incrementos que se han presentado con Pemex es de casi 2 pesos por litro en menos de 15 días, se tiene que reflejar, posiblemente en otros 15 días otros dos pesos pero es muy exagerado hablar de 30 pesos, no sé, no lo creo esperamos que no suceda", comentó.

Dijo que nunca se había llegado a un precio tan alto como el que se tiene actualmente, cuando la nueva administración federal tomó las riendas el costo de la gasolina nunca pasó de los 20 pesos, pero ya hubo aumentos a pesar de que Andrés Manuel López Obrador juraba que no habría.

Lo mismo pasa con el gas que está en 13.40 aproximadamente litro, es posible que llegue a 15 pesos por litro en este mes y comentó que ojalá no rebase ese costo porque sería catastrófico.

Explicó que aun y cuando no había guerra iba a incrementar, el precio del petróleo iba subiendo mucho, ya andaba en los 99 dólares, México es importador y no completa para surtir lo que se consume en el país, si lo compra más caro por obvias razones lo tiene que dar más caro.