Lleva DIF brigada al norte de Coahuila

Piedras Negras, Coah.- Familias de Piedras Negras que habitan en la Hacienda La Laja se beneficiaron con los servicios médicos gratuitos, trámites a bajo costo y de atención ciudadana personalizada de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, que acudieron como parte de la Macrobrigada de Servicios Integrales que coordina el DIF Coahuila y que esta mañana puso en marcha su Presidenta Honoraria, Marcela Gorgón.

La esposa del Mandatario estatal acudió y supervisó de manera personal los servicios que se ofrecieron en las calles Pedro Laurel y Manuel Garza, de este sector, y saludó a los ciudadanos, a quienes pidió aprovechar de la mejor manera este esfuerzo que hace el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís para atender y acercar los servicios de 22 dependencias, reduciendo distancias, tiempos y gasto familiar.

Roberto Cárdenas Zavala, Director General del DIF Coahuila, informó que a la fecha se han desarrollado 8 brigadas que han impactado de manera positiva en la población, con más de 17 mil 355 acciones, en las que participan Inclusión y Desarrollo Social, Registro Civil, Secretaría de Salud, Recaudación de Rentas, ICATEC, Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo y la de Seguridad, entre otras, que llevan los programas y servicios gratuitos.

“Hemos tenido muy buena respuesta por parte de la población al acercar este tipo de servicios del Gobierno. Acciones como ésta y otras que hemos llevado a cabo propician un entorno saludable porque se pueden hasta prevenir enfermedades mortales en el módulo de Salud”, agregó.

Algunos de los servicios que colonos de este sector de la ciudad aprovecharon en esta macrobrigada fueron: toma de presión y glucosa, consultas generales, dentales, detecciones de enfermedades, exámenes de papanicolau, exploración de mama, vacunas a niños y adultos, bolsa de trabajo, admisión a preparatoria abierta, vacuna antirrábica a perros, licencias de conducir a bajo costo, carta de no antecedentes penales, trámite de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, de otros estados incluso, aclaraciones de actas, entrega de árboles, cortes de cabello y asesoría legal.

Con acciones como esta, Cárdenas Zavala dijo que el Gobierno de Miguel Riquelme refrenda el compromiso de trabajar de manera coordinada con los municipios y contribuir en la resolución de necesidades inmediatas de las personas que carecen de lo indispensable para su vida diaria, y que habitan en las colonias periféricas o zonas rurales de la entidad.

En este evento acompañaron a la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, María Esperanza Chapa García, diputada local; Irene Chapa de Bres, Presidenta del DIF Piedras Negras; Guillermo Ruiz Guerra, delegado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) Región Norte; Víctor Hugo Cárdenas, director de Vigilancia Nutricional, Apoyos Alimentarios y Desarrollo Comunitario, y Valente Eleazar Chávez Reyes, coordinador de DIF Coahuila en la Región Norte.