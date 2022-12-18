Llevan alegría a niños de colonias vulnerables

Monclova. Coah.-Alumnos del Cecytec Jonh F. Kennedy llevaron alegría y diversión a niños de colonias vulnerables de este municipio.

Cargador con regalos y ataviados con motivos navideños, estudiantes, directivos y docentes se trasladaron a las distintas colonias para entregar juguetes a los niños que más lo necesitan.

"Gracias momentos vivimos está semana al realizar visita a los niños de nuestra comunidad, obsequiamos diversión y un regalito para desearles una feliz navidad".

Fueron miembros de la comunidad estudiantil quienes participaron en el juguetón 2022, reuniendo juguetes en buen estado y nuevos para entregar a los pequeños niños y con ello hacerlos felices en esta navidad.

Los estudiantes agradecieron a KARY Sonrisas Ayudando con Amor por aceptar la colaboración en este proyecto y al Director Juan Filiberto García Rivas, a la Coordinadora Rebeca Garza Villarreal, al profesor David De León y a Pedro Alcalá por realizar tan significativa visita.

Mencionaron que fueron los integrantes del Grupo 102 quienes se encargaron de llevar alegría a estos pequeños.