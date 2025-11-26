Vendedores ambulantes protegen su mercancía ante lluvias en la zona centro

Vendedores ambulantes de la Zona Centro protegen su mercancía con plástico ante pronóstico de lluvias y para evitar pérdidas en su mercancía.

Ayer por la mañana, la calle Miguel Hidalgo, en el cruce con Miguel Blanco —donde se concentra la mayor parte del comercio semifijo— lucía cubierta con plásticos y lonas improvisadas para resguardar los productos.

La llovizna ligera registrada desde primeras horas encendió las alertas entre los comerciantes, quienes aseguraron sus puestos para que el agua no dañara ropa, accesorios y demás artículos que exponen diariamente.

Algunos señalaron que, cada vez que llueve, el clima se convierte en un obstáculo para mantener sus ventas, pues en ocasiones se ven obligados a retirarse del lugar y dejar únicamente la estructura de sus espacios.

Aunque el pronóstico ha sido más alentador en los últimos días, debido a la ausencia de lluvias fuertes, la inestabilidad del clima continúa afectando al comercio ambulante del Centro.

Los vendedores esperan que las precipitaciones no aumenten, ya que cualquier cambio brusco representa un riesgo para su mercancía y sus ingresos diarios.