Lo encierran, multan y despojan de auto

Por medio de amenazas, elementos de la Policía Federal despojaron a un conductor de su vehículo de procedencia extranjera, además de cobrarle 15 mil pesos de “multa” y 10 mil más si quería “recuperar” su unidad.

A las 12 del mediodía de ayer, el afectado Luis Ángel Cisneros Padilla acudió a entrevistarse con el Primer Comandante de la Policía Federal, Salvador Dueñas para pedirle un alto a los abusos cometidos por sus elementos, pues incurrieron en graves faltas que no pueden ser pasadas por alto.

Indicó que el pasado jueves iba transitando por el kilómetro 17 de la carretera federal número 57 cuando fue detenido por una unidad de la Policía Federal por conducir un vehículo de procedencia extranjera.

Señaló que el oficial Cesar Vázquez Hernández lo obligó a descender de la unidad para esposarlo, es por ello que intervino la mamá del conductor y el oficial la empujó, ocasionando que los ánimos se pusieran más tensos.

“Yo vi cuando me estaba deteniendo se acercaron dos traileros, se bajaron de la unidad y le entregaron un dinero presuntamente de una mordida, reflejando la corrupción que prevalece de estas autoridades”, finalizó el afectado.

El oficial lo trasladó a las celdas de la Policía Federal, posteriormente lo traslado a las oficinas de la Procuraduría General de la Republica (PGR) donde le dieron a conocer que tenían que pagar 15 mil pesos en las siguientes horas, de lo contrario sería trasladado al penal de Piedras Negras.

El afectado dijo que su familia se endeudó para poder cubrir este pago por medio a que fuera recluido en el penal, sin embargo ahora le exigen 10 mil pesos para poder recuperar el vehículo, los cuales no tiene para pagar.

“Le mostré los documentos que el vehículo está registrado en una organización, sin embargo me dijeron que esa papelería no servía para nada, lo único que quiero es que me entreguen el vehículo porque es fruto de muchos años de trabajo”, recalcó el afectado.

Así mismo, Cisneros Padilla comentó que no es posible que las autoridades que se supone que están para proteger a la ciudadanía se encarguen de atentar contra ellas, pues no estaban haciendo nada malo y salir un poco de la ciudad le costó horas de prisión, dinero y perder su único patrimonio.