Logra avances nuevo Centro de Justicia Laboral

A un mes de que inició el funcionamiento del Centro de Justicia Laboral, se logró agilizar los procedimientos laborales, con el pago de cerca de 10 millones de pesos, en finiquitos y compensaciones que se dieron a los trabajadores, en procedimientos que se concluyeron en sólo unos días.

La implementación del nuevo sistema de justicia laboral, representa un beneficio para los trabajadores, quienes tienen mayor respuesta en las demandas interpuestas principalmente por despido injustificado.

Roberto Ramírez, Director del Centro de Conciliación Laboral en la región Centro, señaló que durante el primer mes de operación, atendieron a 850 usuarios que acudieron tanto por asesoría, como para iniciar algún procedimiento.

En total se atendieron 524 asuntos, de los cuales se obtuvieron 24 soluciones a través de la conciliación, mientras que otros son acuerdos establecidos entre empresa y los trabajadores que únicamente se depositó en la dependencia.

Durante este mes fueron entregados más de 9 millones 800 mil pesos a trabajadores, que representan cerca de la tercera parte de lo que se recabo a nivel estado, en donde se estima una derrama de 32 millones de pesos.

Señaló que dentro de los procesos que se iniciaron, únicamente 4 tienen pensado acudir al Juzgado Laboral, al no haber disposición por parte de las empresas para llegar a un acuerdo a través de la mediación.

Así mismo se aplicaron multa a 6 empresas que no acudieron a los citatorios por parte de la autoridad laboral, a quien se aplicó una multa que va de entre 50 a 100 Unidades de Medida de Actualización (UMAs), que oscila de 2 mil 100 a 4 mil 200 pesos, tan solo por no acudir a la audiencia.

"Los abogados y operadores de derecho creen que están en el antiguo sistema tradicional, en el que eran nada mas decir "no comparezco y ya, no pasa nada", la ley ahora establece una multa en caso de no acudir, las cuales están aplicando para hacer obligatorio acudir y de esta manera agilizar los procesos".

Mencionó que en el anterior sistema se utilizaban este tipo de estrategias para retrasar los proceso, por lo que ahora se toman estas medidas para garantizar la agilidad dentro de las demandas.