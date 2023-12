Logra párroco operen a migrante

FRONTERA; COAH.-Las atenciones que brinda el párroco Paulo Sánchez Valencia es reconocido por miles de migrantes que pasan por la región centro a quienes se les ofrece alimento, ropa, un lugar para descansar.

Tal es el caso de la señora Gabriela Cepeda de 26 años de edad proveniente de Guatemala y quien sueña con llegar a Estados Unidos, durante los cinco meses que ha recorrido en compañía de su esposo y su hijo de 8 años de edad se le formo una erupción en su glúteo derecho.

"En el camino se me formo una ronchita y se fue haciendo más grande hasta que se formó un absceso y tenía muy morada mi pompis, gracias al Padre Paulo me intervinieron de inmediato y me dieron de 3 a 4 días para mi recuperación" señaló.

Explicó que gracias a las atenciones del albergue que encabeza el padre Paulo en ciudad Frontera la trasladaron de emergencia al hospital y ahí fue donde la atendieron.

"Le agradezco a la iglesia y al padre por brindar un gran apoyo acá, nos dieron agua comida y ropa y un techo para poder pasar las noche en el trayecto que hemos tenido no nos hemos topado con gente como ellos" finalizó.