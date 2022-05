Lucha contra el cáncer

Mía Sherlyn es una joven de 17 años de edad a quien le regresó la leucemia hace 4 meses, pero por falta de recursos económicos, fue imposible que siguiera su tratamiento médico como debía, hoy se encuentra en fase terminal en el Hospital del Niño en Saltillo, su madre necesita del apoyo.

Fue Alejandra Gaytán quien dio a conocer la historia de esta joven, señaló que fue diagnosticada con la leucemia en el 2017, pero hace aproximadamente cuatro meses volvió a recaer, de repente un día se puso mala y estuvo hospitalizada en Monclova.

Debido a la falta de recursos no tomó bien su tratamiento y eso empeoró su salud, Blanca Alicia Carreón López madre de Mía, es madre soltera y además de Mía tiene dos pequeñas más que la esperan en casa.

No puede trabajar porque está día y noche con su hija, por lo que pidió apoyo de la ciudadanía para sus medicamentos y estudios que son muy caros, desde hace dos días fue trasladada al hospital del Niño que se encuentra en Saltillo.

Su madre se está gastando cerca de 2 mil pesos en las cosas que la joven utiliza, porque a veces el hospital no tiene medicamentos, materiales, estudios.

Mía Sherlyn está prácticamente en fase terminal pero sigue luchando por su vida, ella está muy malita, son de la colonia Veteranos al oriente de la ciudad.

"La joven estaba bien de salud pero de repente cuando empezó a sufrir mareos y vómito fue cuando le detectaron pero por falta de recursos no le pudo comprar los medicamentos, compraba uno y otros no y fue cuando la joven empeoró y ahorita prácticamente no hay mucho que hacer", comentó Alejandra Gaytán.

Por lo que se está pidiendo apoyo de la población, interesados pueden comunicarse al 866 120 61 87, también pueden hacer donaciones desde 10 pesos a la cuenta spin 42 17 47 00 55 78 77 54 en oxxo donde se pueden hacer depósitos de hasta 10 pesos.