Luchan por más presupuesto para Coahuila

"Los diputados coahuilenses no nos vamos a cansar y vamos a seguir dando la batalla", así lo indicó la Diputada Federal Cristina Amezcua al señalar que continúan en la lucha por un mejor presupuesto para Coahuila y para el país.

El día de ayer se continuó la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, en la que se analizaron más de 3 mil reservas que fueron presentadas por los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, las cuales no fueron consideradas por MORENA y sus aliados.

Cristina Amezcua González, mencionó que es lamentable lo que una vez más se vive en la Cámara de Diputados, en donde la mayoría oficialista aprobó el Presupuesto de Egresos sin moverle una coma.

La mayoría oficialista integrada por MORENA y partidos aliados aprobaron en lo general el presupuesto presentado por el Jefe del Ejecutivo, en el que se reduce el presupuesto para temas como seguridad, salud, educación, el campo y se destina para concluir las obras como el Tren Maya.

El día de ayer se presentó una discusión en San Lázaro, esto luego de que los diputados de oposición pidieron que se destinaran mayores recursos para el estado de Guerrero, para que se atendiera la devastación con el paso del Huracán Otis, lo cual fue avalado por Diputados de MORENA del estado de Guerrero, pero a pesar de eso no se abrió a votación, generando molestia.

"Vemos a la gente de MORENA que no quiere escuchar, no quiere destinar más recursos a la salud, al campo, no quiere destinar más recursos a la seguridad, no le van a cambiar ni una coma".

Esto es lo que ha sucedido en los últimos 5 años, en los que se han reducido el presupuesto a áreas prioritarias en el país y volverá a suceder, en donde dijo que sin importar los días que se lleven continuarán la lucha para modificar el presupuesto.

"Nos podemos llevar cuatro días, discutiendo día y noche y vuelve a suceder, y no vamos a llegar a ningún lado, pero nosotros no nos vamos a cansar, nosotros aquí estamos dando la batalla hasta el último segundo, porque no hay peor lucha que la que no se hace", indicó la legisladora.