Luego de 6 años ¡Justicia! declaran culpable a Rubí

"Me vale madre, la calle es mía", fueron las palabras que dijo Fabiola Rubí Carrizales Ramírez minutos antes de protagonizar el accidente que cobró la vida de dos personas, además de serias lesiones a dos menores de edad y cuantiosos daños materiales, casi concluye el juicio oral, el juez dictó fallo de condena en su contra y hoy se realizará audiencia de individualización de pena.

Pasaron 6 años 5 meses desde aquel lamentable accidente ocurrido el 28 de julio del 2017 en la Avenida Susan Lou Pape, por fin se dictó fallo de condena en contra de Rubí, por doble homicidio culposo agravante por manejar en estado de ebriedad en agravio de Camila Ledezma Vielma de solo 14 años de edad y de la señora Yolanda Carrizales.

Se suman el delito de lesiones leves culposo agravante en agravio de Debanhi y lesiones gravísimas en contra de Melissa, además de daños culposos por modalidad agravante en agravio de José de Jesús Delgadillo, hijo de Yolanda Carrizales propietaria de la camioneta Mazda modelo 2006.

En el juicio Oral a cargo del juez Oscar Cadena, fueron ahogados la totalidad de pruebas, entre estas se encuentra la declaración de Debanhi y Melissa, las dos menores de edad que iban a bordo del auto que conducía Rubí, ellas narraron a detalle lo que vivieron, esa noche cuando junto con Camila llegaron a casa de Mariana (hermana de Rubí), observaron que Rubí estaba acompañada de dos personas ingiriendo bebidas alcohólicas.

Ellas no se sintieron cómodas en el lugar, por lo que llamaron a su amigo de nombre Oscar, le pidieron que fuera por ellas, así pasó, el joven se llevó a Debanhi, Camila, Melissa y Mariana a su domicilio donde siguieron ingirieron alcohol y se metieron a una alberca en el sector El Pueblo.

Era cerca de las 3:00 am cuando a ese lugar llegó Rubí para seguir bebiendo con las jóvenes y aproximadamente a las 7:00 am se fueron del lugar, antes de esto el padre de Oscar N, le pidió a Rubí que no se fueran por el estado en el que se encontraba, les pidió que se quedaran y que al día siguiente les daría de almorzar, intentando evitar que manejara en ese estado, pero Rubí se negó.

Las cinco jóvenes subieron al vehículo Malibú gris, Ruby iba conduciendo, su hermana Mariana como copiloto, en la parte de atrás iba Camila, Melissa y Debanhi, cuando circulaban por la Avenida Susan Lou Pape a exceso de velocidad, intencionalmente Rubí empezó a zigzaguear, las jovencitas asustadas le pidieron que parara pero ella señaló que le valía madre, que la calle era suya.

Poco después se chocó en el muro de contención y de manera instantánea se impactó Yolanda Carrizales quien conducía la camioneta Mazda, de manera inmediata murió Yolanda mientras que Camila estuvo hospitalizada y al tercer día falleció a consecuencia de las lesiones de este lamentable accidente.

Además de los testigos presenciales del accidente, se tomaron en cuenta las pruebas periciales, peritajes, criminalística de campo, el dictamen químico que arrojó que Rubí se encontraba en tercer grado de alcoholemia.

Se consideró el testimonio de la madre de una de las menores que resultó con serias lesiones de ese accidente, señaló que hasta hoy en día su hija sigue en tratamientos médicos.

En el juicio oral, la defensa alegó que no se acreditó el documento ni la presencia de la abogada de Rubí al momento que le practicaron las muestras de sangre y orina para determinar el grado de alcohol, sin embargo el juez Oscar Cadena le mencionó que cuando se pudo controvertir no se hizo, no se evidenció la falta de testigo.

El juez también consideró la declaración del perito en favor de Rubí, señaló que hizo un cálculo científico para determinar la velocidad en la que conducía Yolanda en la camioneta Mazda basándose en la fórmula internacional de velocidad y se le pidió que replicaría el procedimiento, otorgándole los elementos necesarios, tardando casi 3 horas haciendo el procedimiento que al final no le dio el resultado.

La defensa de Rubí alegó que fue porque estuvo todo el día en la sala del juicio, no tuvo oportunidad de comer, de descansar, tomar agua, sin embargo en su momento no se dio a conocer por parte de la defensa y todo lo anterior arrojó una falta de credibilidad de su testigo.

Todo lo anterior fueron fundamentos que generaron un fallo condenatorio en contra de Rubí, hoy a las 10:00 am es la audiencia de individualización de pena y reparación del daño en la que Rubí deberá acudir de manera voluntaria de lo contrario se girará orden de aprehensión en su contra.