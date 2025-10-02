MADISA interpone obstáculos en venta de AHMSA

Fuentes muy cercanas a AHMSA alertan que la venta de la siderúrgica, proyectada para noviembre, podría retrasarse debido a acciones legales promovidas por MADISA, acreedor del proceso concursal.

La empresa denunciante promovió un incidente contra actos y omisiones del síndico encargado del proceso, solicitando su remoción inmediata y acusándolo de irregularidades en la administración de la masa concursal y en la atención a los trabajadores afectados.

"Madisa está metiendo el pie. Quieren cobrar antes que los trabajadores, y eso contraviene la ley y lo declarado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este tipo de impugnaciones sólo retrasan y complican el proceso. Si quitan al síndico, habría que nombrar a otro y reiniciar labores. Olvídate, adiós a las esperanzas de reactivación", señalaron las fuentes cercanas a AHMSA.

El acreedor también exige un pago adelantado de 12 millones de dólares y ha interpuesto recursos legales para revertir acuerdos previos en el concurso mercantil, manteniendo el expediente abierto y generando incertidumbre entre potenciales inversionistas.

El Juzgado de Concursos Mercantiles, que atiende múltiples procesos de quiebra en todo el país, limita la velocidad del caso AHMSA. De persistir los obstáculos legales, el procedimiento podría prolongarse hasta 2026, poniendo en riesgo empleos y la continuidad de la actividad siderúrgica.

Actualmente, los planes son vender AHMSA en noviembre, pero sólo podrán concretarse si no surgen nuevos obstáculos legales que retrasen los resolutivos del juzgado y las labores de la sindicatura.