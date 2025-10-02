Cateo en Coahuila: Detenida por Narcomenudeo y Rescate de Aves

SALTILLO, COAHUILA.- Un cateo encabezado por el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE) derivó en el aseguramiento de 16 kilogramos de marihuana, así como en la detención de una mujer y el rescate de varias especies de aves, en un operativo efectuado este 1 de octubre en la colonia Nueva Tlaxcala.

La diligencia fue autorizada por un juez de control y contó con la participación del Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía de Acción y Reacción (PAR), el Grupo Reacción Sureste (GRS), así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

Durante la intervención, además de la droga incautada, personal de la Policía Ambiental aseguró dos agaporne, dos ninfas, un loro tamaulipeco, dos canarios y un perro de la raza pitbull, que se encontraban en el inmueble.

En el lugar fue detenida Karla "N", de 24 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado reiteró que, mediante este tipo de acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad Pública y fuerzas federales, se busca fortalecer la seguridad, combatir el narcomenudeo y preservar la tranquilidad en Coahuila.