Madre adolescente de 14 años gana automóvil de la Canaco Monclova

Jenifer Alejandra Guía Martínez de 14 años de edad fue la ganadora del auto Attitude 2023, aunque no pudo encontrar el boleto correspondiente sí podrá llevarse el vehículo luego de realizar diversos trámites ante el Ministerio Público.

La Cámara Nacional del Comercio realizó el tan esperado Sorteo del Comercio en el que sortearía un vehículo 2023 y 24 premios más, se repartieron un total de 450 mil boletos en la región centro y participaron más de 600 comercios.

Fue en punto de las 3:00 de la tarde cuando los socios de la Canaco iniciaron el sorteo con presencia del Interventor Félix Díaz de Jesús y de la población que asistió en espera de ganarse algún premio, de los cuales se eligieron a cinco para que sacaran boletos de la urna.

El primer boleto fue el elegido para el automóvil Attiude 2023 y fue el número 158226 a nombre de Jenifer Alejandra Guía Martínez con dirección de la calle Charco Azul de la colonia Colinas de Santiago.

Las secretarias se comunicaron al número proporcionado en el boleto para hacerle saber que fue la ganadora del automóvil, Jenifer de inmediato se trasladó de su casa junto a sus suegros y su novio.

Al llegar a Canaco se le pidió el boleto pero dijo que no lo había encontrado, por lo que el interventor señaló que tendría hasta el próximo miércoles para buscarlo o bien acudir al Ministerio Público para hacer un trámite y volver a la cámara empresarial, con el fin de poder llevarse su premio.

Jenifer de 14 años de edad estuvo acompañada de sus hijas Keyla Elizabeth y Kayla María, cuatas de dos meses de edad, en entrevista dijo que es ama de casa y que su familia no cuenta con un auto propio, por lo que la noticia les alegró el año.

"Dejé el boleto en una bolsa en mi casa, regresaremos para buscarlo, cuando me marcaron no me la creía y pensé que era mentira, toda mi familia está emocionada".

Así mismo se sortearon otros premios como un refrigerador, una estufa, diversas bicicletas, bocinas inteligentes Alexa y tablets.