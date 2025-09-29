Padres exigen destitución de director en escuela Margarita Maza tras denuncia

Bajo investigación director de la escuela Margarita Maza de Juárez del municipio de Frontera, mientras el plantel sigue cerrado por padres de familia tras la denuncia de una presunta agresión hacia un menor de segundo año por estudiantes de sexto, situación que detonó también otras quejas y presuntas irregularidades en el plantel.

Las madres de familia piden destituir al director Felipe N., en tanto las autoridades educativas continúan los protocolos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar acciones.

El subsecretario de Educación en la región Centro, Hugo Lozano, informó que el director fue separado temporalmente de la escuela y permanece en la jefatura de sector mientras avanza el proceso.

"Vamos a trabajar toda esta semana de la mano con otras instancias como PRONNIF, Servicios Educativos y otras dependencias. Afortunadamente, desde el jueves se atendió la situación con las madres de familia, y de nuestra parte queda llevar un proceso en el que se respete el trabajo de los compañeros, pero también se atienda la demanda de los padres de familia", señaló.

El plantel se mantiene cerrado, aunque la intención es reabrirlo lo antes posible para no afectar el desarrollo de los alumnos.

"Mantener algún plantel cerrado priva a los niños de la oportunidad de seguir aprendiendo. La solución siempre es el diálogo, la comunicación y escuchar a los padres, a la par de respetar el trabajo de los maestros", subrayó.

El funcionario aseguró que la investigación apenas comienza y que se dará seguimiento a cada una de las denuncias presentadas, con base en los protocolos establecidos, hasta contar con un resultado definitivo.

"Lo importante es trabajar en beneficio de nuestras niñas y niños. Hay instancias ya presentes en Monclova y la Región Centro para acompañar el caso. La indicación de nuestro gobernador es clara: atender con respeto a los padres y alumnos, pero también respaldar a los maestros hasta que se determinen responsabilidades", añadió.

Mientras tanto, los padres de familia mantienen su exigencia de que haya transparencia y una resolución pronta que dé certeza sobre el futuro del plantel y de la dirección escolar.