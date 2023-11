Maltrata cajera de SIMAS a abuelito

Un adulto mayor con capacidades diferentes reportó maltrato y mala atención en el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos, pues la cajera que lo atendió al pagar su servicio de agua potable, le habló de una manera muy déspota y con desprecio.

Hasta la redacción del Periódico La Voz llegó el Señor Héctor Rodríguez Hernández, un adulto mayor que utiliza bastón para desplazarse con un poco de mayor seguridad.

Explicó que ayer por la mañana tenía planeado venir al centro de Monclova e intentó solicitar el saldo de su pago del agua potable a través del 073, como asegura ya lo ha hecho anteriormente y sin problema.

Pero en esta ocasión, no pudo conocer cuánto iba a pagar de agua, "quería llevarme solo el dinero necesario para pagar mi recibo de SIMAS, pero no pude obtener el saldo de mi cuenta".

Don Héctor Rodríguez Hernández quien tiene su domicilio en la calle Villa Verde #521 en Praderas del Sur, Tercer Sector; aseguró que recibió maltrato por parte de la cajera del SIMAS que lo atendió.

Según el recibo de pago, la mujer se llama Verónica Marmolejo Martínez, quien cuando Don Héctor le mencionó que no pudo obtener su saldo en el 073 la mujer se burló primero de él tras decirle que no se puede obtener así cuánto va a pagar en su recibo, pero después lo retó a que pusiera su queja.

"Me habló muy duro, muy fuerte, la verdad no tengo necesidad de que me maltrate de esa manera, no tiene porqué ser déspota conmigo, yo le dije que en veces anteriores sí me daban el saldo de mi cuenta", explicó.

En ese momento, cuando se sintió agredido Don Héctor pidió hablar con el supervisor o gerente de oficina, "la cajera del SIMAS me dijo de muy mala manera, ahí está un buzón, ponga ahí su queja, pero yo le dije que me quejaría a mi manera, porque no es justo que no se nos respete a los adultos mayores".

Ante todo esto, el señor pidió la atención a los directivos del SIMAS para evitar que personal como esta mujer, maltrate a los abuelitos que con dificultades van hasta la oficina a cumplir con el pago de su agua potable.