Maltratan mujeres a hombres

Sí existen casos de hombres que acuden a denunciar por violencia por parte de la pareja, son casos esporádicos donde personas del género masculino presentan denuncias por abuso o violencia familiar, si se han presentado pero al ser un tema esporádico, solamente hay un evento reciente.

Rodrigo Chairez Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado, indicó que en el tema de violencia de género, se debe brindar protección a las mujeres sin comprometer el tema de la investigación.

"No pudiera yo pronunciarme en una opinión personal en cuanto a sí una persona que pudo haber sufrido de violencia de género es creíble o no, somos autoridades objetivas, nuestra obligación es recibir cualquier situación e investigar, sin comprometer la dignidad de quien denuncie", comentó.

Mencionó que no es que no sucedan estos casis sino que muchas veces optan por no denunciarlo, dijo que el último evento que se tiene llegó a ser incluso una causa penal igual que en otros asuntos donde hay violencia.

En ese caso donde el hombre era violentado por la mujer se dictaron medidas de prevención para la persona, se hicieron acompañamientos necesarios y es un evento que se tiene concluido.

La violencia tiene diferentes grados, toda es considerada, deje marcas físicas o no, lo que se valora es la integridad de la persona, económica, moral, psicológica, no solo física, actualmente los protocolos que se siguen hay una evaluación integral para la violencia.