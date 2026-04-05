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Coahuila

San Buenaventura mejora su seguridad vial

Se aplicará pintura de tráfico en áreas estratégicas para mejorar la organización del estacionamiento y la circulación.

Por Staff / La Voz - 05 abril, 2026 - 08:26 a.m.
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      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial, el Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través del departamento de Transporte y Vialidad, lleva a cabo trabajos de mantenimiento y delimitación en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de mejorar el orden y la movilidad urbana.

       

      El director de Transporte y Vialidad, Jesús Garza, informó que estas labores consisten en la aplicación de pintura de tráfico en diversos puntos estratégicos, permitiendo una mejor organización de los espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos, así como mayor seguridad para peatones.

      Para una adecuada identificación, se utilizan tres colores: el amarillo para señalar áreas donde el estacionamiento está permitido, el rojo para indicar zonas restringidas en las que no se debe estacionar, y el azul para delimitar espacios exclusivos para personas con discapacidad.

       

      Al ser la Plaza Principal y Presidencia las áreas de mayor demanda en estacionamiento por ser zona centro, Transporte Municipal ha trabajado en Semana Santa para fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito, así como garantizar vialidades más seguras y ordenadas para beneficio de toda la ciudadanía, exhortando a la población a respetar la señalización establecida.

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