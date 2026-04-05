San Buenaventura mejora su seguridad vial

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial, el Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través del departamento de Transporte y Vialidad, lleva a cabo trabajos de mantenimiento y delimitación en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de mejorar el orden y la movilidad urbana.

El director de Transporte y Vialidad, Jesús Garza, informó que estas labores consisten en la aplicación de pintura de tráfico en diversos puntos estratégicos, permitiendo una mejor organización de los espacios destinados a la circulación y estacionamiento de vehículos, así como mayor seguridad para peatones.

Para una adecuada identificación, se utilizan tres colores: el amarillo para señalar áreas donde el estacionamiento está permitido, el rojo para indicar zonas restringidas en las que no se debe estacionar, y el azul para delimitar espacios exclusivos para personas con discapacidad.

Al ser la Plaza Principal y Presidencia las áreas de mayor demanda en estacionamiento por ser zona centro, Transporte Municipal ha trabajado en Semana Santa para fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito, así como garantizar vialidades más seguras y ordenadas para beneficio de toda la ciudadanía, exhortando a la población a respetar la señalización establecida.