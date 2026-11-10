Manolo Jiménez lanza programa de Techumbres en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.- Desde Piedras Negras y para todo el Estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detonó el gran programa de Techumbres Escolares, en donde se invertirán 313.7 millones de pesos en la construcción de cien techos estructurales, para beneficiar a más de 31 mil alumnos y alumnas de todas las regiones de Coahuila.

"Arrancamos la semana detonando desde Piedras Negras el gran programa “100 Techumbres Escolares” con una inversión de más de 300 millones de pesos; vamos a construir 100 techumbres en 100 escuelas de todas las regiones de Coahuila. ¡Seguimos cumpliendo! En educación vamos con todo Pa’delante a Pasos de Gigante", destacó el gobernador.

Con este tipo de acciones, la administración de Manolo Jiménez refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la educación en Coahuila, y continua cumpliendo compromisos con los diferentes sectores de la comunidad.

Detalles del programa de Techumbres Escolares

De estas cien techumbres, 25 se construirán en planteles de municipios de la región Norte (15 en Piedras Negras); 11 en la región Carbonífera; 16 en la región Centro Desierto; 23 en la región Sureste; y 25 en la región Laguna.

“Hoy detonamos este gran programa de cien techumbres escolares que, sin duda, es uno de los programas de este tipo más grandes en la historia de Coahuila”, destacó Manolo Jiménez.

Señaló que su administración sigue cumpliendo compromisos con las y los coahuilenses, y que uno de ellos fue el fortalecer la educación en Coahuila; aseguró que el modelo educativo que se tiene en Coahuila es uno de los mejores de México, y que es gracias a un gran trabajo en equipo.

Jiménez Salinas dio a conocer que, además de techumbres, en todas las regiones de Coahuila se están construyendo y rehabilitando más espacios educativos como aulas, laboratorios, baños, bardas, canchas, etc.; acciones en las que se están invirtiendo alrededor de 700 millones de pesos.

Compromiso con la educación y la comunidad

Recordó que estas acciones son parte de lo que su administración lleva a cabo en todo Coahuila en beneficio de las familias, como el programa “En equipo le Entramos”, donde se aplican tres mil 300 millones de pesos más junto a la mayoría de las y los alcaldes de Coahuila, con obras de agua, drenaje, bacheo, electrificación, remodelación de espacios públicos, entre otras.

Además de las grandes obras de infraestructura que se están construyendo a lo largo y ancho del estado; las obras y proyectos en temas como salud, educación, programas y obras sociales.

El Mandatario estatal reiteró que su Gobierno invierte una gran cantidad de recursos en el tema más importante para las y los coahuilenses, que es el tema de seguridad.

“Hoy, sin duda, el blindaje y la seguridad que tenemos en todo Coahuila es de los mejores de todo México”, afirmó Manolo Jiménez.

Julio Iván Long Hernández, director general del Instituto Coahuilense para la Infraestructura Física Educativa (ICIDEF), mencionó que este evento que se lleva a cabo en el COBAC “Heroico Colegio Militar”, marca el inicio de una etapa histórica para la mejora de infraestructura de las escuelas de todo el estado.

Informó que estos techos se construyen con los más altos estándares técnicos de calidad y seguridad.

Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la región Norte, dio a conocer que en las 15 techumbres que se construirán en escuelas de Piedras Negras, se invertirán más de 52 millones de pesos.

“La administración de Manolo Jiménez trabaja para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan cada día mejores oportunidades”, mencionó.

Por su parte, Guillermo Ruiz Guerra, diputado local, expresó que hoy es otro gran día para Piedras Negras con el arranque del gran programa de techumbres, mismas que le darán beneficios por muchos años a las escuelas donde se instalen.

Destacó el gran compromiso que tiene Manolo Jiménez con Piedras Negras, al recordar que hace unas semanas el Gobernador de Coahuila visitó esta ciudad para dar arranque a los programas “En equipo le entramos” y “Trabajando por Piedras Negras”, los que significan inversiones por más de 300 millones de pesos.

El director del COBAC “Heroico Colegio Militar”, Omar Alejandro Cortés Lópéz, agradeció a Manolo Jiménez por su compromiso con la educación de Coahuila.

“Su respaldo se refleja en hechos concretos: mejores espacios, más oportunidades y acciones que contribuyen a que nuestros jóvenes puedan prepararse en condiciones más dignas, seguras y adecuadas”, expresó.

Caja de datos

100 TECHUMBRES ESCOLARES

• Inversión total: 313.7 millones de pesos.

• Planteles beneficiados: 100 escuelas.

• Estudiantes beneficiados: Más de 31 mil.

• Región Norte: 25 techumbres.

• Región Carbonífera: 11 techumbres.

• Región Centro-Desierto: 16 techumbres.

• Región Sureste: 23 techumbres.

• Región Laguna: 25 techumbres.

• Piedras Negras: 15 obras y más de 52 millones de pesos.