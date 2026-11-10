Apagones en Monclova: lluvias causan fallas eléctricas

Las lluvias registradas durante el fin de semana habrían provocado fallas en el suministro eléctrico y apagones en diferentes sectores de Monclova, donde numerosas familias resultaron afectadas, informó Luis Estrada, director de Alumbrado Público.

El funcionario explicó que la dependencia recibió diversos reportes por interrupciones en el servicio de energía eléctrica, algunas relacionadas con fallas en la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras derivadas de las precipitaciones.

Señaló que cuando la red de CFE presenta afectaciones, también se interrumpe el funcionamiento del alumbrado público, debido a que el Municipio recibe energía del mismo sistema de suministro.

Acciones de la autoridad

Detalló que, al recibir los reportes, las cuadrillas municipales acuden a revisar los sectores afectados para identificar si se trata de una falla exclusiva del alumbrado o de una interrupción general en el suministro eléctrico.

Cuando detectan que el problema corresponde a la red de CFE, canalizan el reporte y solicitan el apoyo del personal de la paraestatal para agilizar la atención.

Impacto en la comunidad

Estrada reconoció que hubo casos en los que los apagones afectaron cuadras completas, por lo que numerosas familias se quedaron sin electricidad. Aclaró que las reparaciones de la red eléctrica corresponden exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que Alumbrado Público se limita a colaborar en la gestión y seguimiento de los reportes para procurar que sean atendidos lo antes posible.