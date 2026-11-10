Oscar Mario Medina elogia la estrategia de seguridad en Coahuila

Representantes del sector empresarial de la región Centro reconocieron el trabajo y los resultados de la estrategia de seguridad en Coahuila, al considerar que la coordinación entre autoridades ha permitido mantener las condiciones de seguridad que contrastan con las de otras entidades del país.

La coordinación entre autoridades

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, señaló que el rescate que se dio el pasado fin de semana del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz, es un ejemplo de los resultados de la estrategia estatal.

Destacó la responsabilidad del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Fiscal General, Federico Fernández Montañez, para mantener las acciones de seguridad sin dar marcha atrás, señalando que los resultados alcanzados no son fortuitos, sino producto del trabajo de las autoridades.

Ejemplo de éxito en la estrategia

Mencionó que el caso también evidencia los problemas de seguridad que enfrentan otras entidades federativas, por lo que demostró la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la Federación y las corporaciones estatales.

El representante llamó a los organismos empresariales, ayuntamientos y ciudadanos a respaldar a las instituciones de seguridad y mantener la participación mediante los canales de denuncia habilitados por la Fiscalía y el Gobierno del Estado.

Medina Martínez sostuvo que la posición de Coahuila entre las 32 entidades del país en materia de seguridad es resultado del trabajo de las autoridades y del respaldo de la sociedad.

La importancia de la unidad

Finalmente, insistió en que la unidad entre Gobierno y ciudadanía es fundamental para mantener los resultados y fortalecer las condiciones de seguridad en la entidad.