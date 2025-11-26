Gobernador Manolo Jiménez Salinas respalda a la Universidad Autónoma de Coahuila

El Gobernador Manolo Jiménez Salinas se ha convertido en un aliado para el desarrollo de la Universidad Autónoma de Coahuila, al sumar a la institución en los proyectos estratégicos de la administración estatal.

Durante su participación en el marco del Segundo Informe de Gobierno, el rector Octavio Pímentel Martínez subrayó que la relación entre la UA de C y el Gobierno del Estado ha permitido consolidar iniciativas que fortalecen la educación, el crecimiento académico y las oportunidades para los jóvenes que egresan de la universidad.

Pimentel destacó que la seguridad y la estabilidad social que mantiene el estado de Coahuila son factores determinantes para el crecimiento de la institución, y permite reforzar la calidad educativa. "Agradezco como coahuilense y como rector el compromiso del gobernador por la seguridad que tenemos; esto nos da garantías para que las empresas lleguen y nuestros estudiantes se integren al mercado laboral", sostuvo.

Asimismo, señaló que temas como la salud mental, el impulso a las mujeres, la reactivación económica y el fortalecimiento del tejido social son prioridades en las que la universidad ha encontrado coincidencia con el gobierno estatal. "En todos los proyectos, Manolo Jiménez suma a la Universidad Autónoma de Coahuila, y eso nos permite trabajar en equipo y consolidar proyectos importantes".

El rector lamentó que los recortes federales limitan el crecimiento de las instituciones de educación superior, pero reconoció que en Coahuila se cuenta con un Gobernador que entiende las necesidades educativas y mantiene un compromiso firme con la Universidad Autónoma de Coahuila. Subrayó que el trabajo conjunto entre universidad y Estado permitirá avanzar en proyectos de infraestructura, equipamiento, investigación y ampliación de programas académicos alineados a las necesidades de las empresas que llegan a la entidad.

Pimentel aseguró que continuarán tendiendo la mano al Gobierno del Estado y reiteró su agradecimiento por el respaldo a la educación. "Manolo Jiménez es un gran aliado de la Autónoma de Coahuila y valoramos el que siga apostando a la seguridad y al desarrollo del estado", concluyó.