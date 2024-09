Mantiene municipio el control de prostitución

Aunque se dio de manera eventual el caso del secuestro virtual en la zona hotelera de la privada Cuauhtémoc en el centro, el Alcalde Mario Dávila destacó que han estado muy exigentes con el ejercicio de la prostitución que ahí se ejerce y mantienen en control los estudios de salud de las personas que se dedican a esta actividad.

El jefe de la comuna dijo que esta zona había estado de manera permanente de forma tranquila, pero se da el caso el jueves de una persona que fue secuestrada a través de una llamada telefónica y sus presuntos captores lo hicieron que se hospedara en uno de los hoteles de esta zona.

Dijo que pide a los dueños de estos establecimientos que refuercen su vigilancia, sus acciones preventivas en la comisión de delitos, que incluso instalen cámaras para poder tener evidencia si hay algún suceso, y que reporten a cualquier persona sospechosa para atender el llamado por parte de la policía.

Asimismo, indicó que la situación del ejercicio de la prostitución no está como hace años que la Secretaría de Salud detectó a personas con enfermedades sexuales infecto contagiosas graves, que estaban trabajando de manera colectiva.

Hoy en día, el control es más estricto con la exigencia de su tarjetón y las revisiones periódicas para garantizar que son personas sanas.

Luego que en esta semana hubo el registro de dos secuestros, dijo el edil que reforzarán las condiciones de seguridad de la ciudad, haciendo una lucha conjunta entre autoridades y la sociedad civil.

"El mal nunca descansa, debemos unir esfuerzos por el bien, afortunadamente ambas situaciones terminaron de manera correcta y adecuada, gracias a la atención de las autoridades", señaló.

A los padres de familia pidió que cuiden a sus hijos, y si se da un caso similar al joven secuestrado de manera virtual, que no contesten llamadas de presión o no contestar números que no conozcan.

"Hagamos una lucha conjunta, con una comunicación coordinada y ejecutando acciones enérgicas, Monclova debe ser un municipio en paz, seguro, de concordia y debemos luchar para que esté bien la ciudad", finalizó.