Marchan a favor de la vida

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la marcha "A favor de la mujer, de la vida y de la paz", marcha que se realizó a nivel nacional para enviar un mensaje a pro de la vida desde su concepción y evitar el aborto.

En Monclova diferentes organismos de la sociedad civil y familias participaron dentro de esta marcha que se realizó desde el boliche hasta la Plaza del Magisterio, con el recorrido del contingente por el bulevar Pape.

La marcha fue convocada por la iglesia católica, sin embargo participaron representante de los diferentes sectores de la sociedad, que están a favor de la vida en todas sus etapas y en contra del aborto.

El Vicario de la Diócesis de Saltillo, Néstor Martínez, señaló que la marcha es iniciativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, para que las personas se unan este día en todo el país, y defiendan el principio de la vida.

Es el segundo año que se realiza esta marcha, en donde cada vez se suma a más personas, sobre todo jóvenes que están preocupados por el tema del aborto.

Cuestionado sobre la despenalización del aborto en Coahuila, y los procedimientos que se realizaron a lo largo del año para interrumpir los embarazos, hizo llamado a la conciencia de la vida.

"Sabemos que la situación que vive cada persona es particular y no podemos juzgar lo que está viviendo, y por lo que está pasando, pero yo pienso que dialogando con estas personas, podemos encontrar caminos y vías para seguir adelante, en muchas ocasiones las personas se sienten solas, pero no están solas, solo es necesario que levanten la voz para pedir ayuda, porque muchas veces no tenemos la capacidad para pedir ayuda"

Señaló que con esta marcha se defiende la vida en todos los sentidos, incluyendo también el tema de los suicidios, es por eso que en esta marcha se pidió por la paz, al ser algo que se ha robado en distintos momentos de la vida del ser humano, que es un tema que se está atendiendo también por parte de la iglesia.