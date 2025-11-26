María Fernanda González Sarabia gana Concurso de Talentos en Saltillo

Con apenas 20 años, María Fernanda González Sarabia obtuvo el primer lugar estatal en el Concurso de Talentos "Vive Libre Sin Drogas", tras cautivar al jurado con su interpretación del tema "La Cigarra".

El evento se llevó a cabo en el parque Las Maravillas de Saltillo, donde concluyó el pasado 12 de noviembre.

Originaria de San Buenaventura y estudiante de la Escuela Normal de Monclova, María Fernanda representó a la Región Centro en este certamen organizado por el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila, que busca motivar a los jóvenes a mantenerse alejados de las adicciones mediante el arte y la cultura.

Su vestuario fue confeccionado por la señora Enedina Sarabia Martínez, quien ha elaborado todos sus trajes de charro desde que inició en la música. La joven intérprete avanzó desde las etapas municipal y regional —ambas en primer lugar— hasta llegar a la fase estatal, donde compitió contra más de 20 participantes.

Su trayectoria artística comenzó desde niña, impulsada por su madre y consolidada en 2022, cuando obtuvo también un primer lugar nacional en un concurso de canto entre CECYTEC del país.

"Estoy orgullosa de lo que he logrado. Además de ser maestra, me gustaría llegar muy lejos en el canto", expresó emocionada tras su triunfo. Destacó además el propósito del certamen: "La música nos inspira y nos aleja de lo que nos puede hacer daño".

Finalmente, María Fernanda envió un mensaje a los jóvenes: "Que no dejen morir la música originaria de México, porque es lo que nos identifica y nos llena de orgullo". Con su talento y determinación, la joven cantante reafirma su compromiso de promover un mensaje positivo a través de la música y vivir libre... sin drogas.