María Sama y Eduardo España impulsan la imagen de Coahuila como lugar seguro

Coahuila se encuentra entre las entidades más seguras a nivel nacional, y eso debe ser motivo de orgullo y promoción constante, aseguró la creadora de contenido María Sama durante su visita a la región Centro, en la que estuvo acompañada por el actor y comediante Eduardo España.

La influencer, quien encabeza el proyecto 'Viaja con María Sama', afirmó que la seguridad es el primer factor que consideran los turistas al momento de elegir un destino, por lo que destacó que Coahuila tiene un valor agregado frente a otras regiones del país.

'Si ustedes googlean, ya ven que ahora ChatGPT o Google te permiten saber cómo está el estado, van a encontrar que están rankeados como las ciudades más seguras dentro del top ten de la República Mexicana, y eso se tiene que saber y se tiene que contar'.

En ese sentido, subrayó que ningún esfuerzo de promoción o estrategia turística puede tener éxito si no existe una base sólida de seguridad pública, como la que mantiene el estado de Coahuila en los últimos años.

'Siempre decimos que por más estrategias que hagamos para incentivar el turismo en una zona, si no tenemos seguridad, no va a llegar el turismo, no hay manera de que llegue', apuntó.

Agregó que durante su recorrido por distintos puntos del estado, incluyendo el Pueblo Mágico de Cuatro Cienegas y Monclova, ha podido constatar no solo la hospitalidad de su gente, sino también el ambiente tranquilo y seguro que permite a los visitantes disfrutar su estancia.

'Muchas veces se relaciona al norte con peligro, y ustedes tienen que presumir y cacarear que están en el ranking de ciudades más seguras, y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos nacionales que están en nuestras fuentes fidedignas', insistió.

Tanto María Sama como Eduardo España coincidieron en que es momento de reforzar la narrativa positiva sobre Coahuila, no solo por sus paisajes, gastronomía y cultura, sino también por sus condiciones de seguridad, que lo colocan como un destino atractivo para el turismo nacional e internacional.

'Eso lo vamos a comunicar y lo hemos comunicado en estos dos días que hemos estado aquí, reforzando esa estrategia de comunicación para que realmente la gente sepa que puede venir con seguridad al estado', concluyó.