La PRONNIF permite a la abuela ver a Aitana en Cuatro Ciénegas

La PRONNIF permitió ayer a la abuela materna ver a Aitana, la pequeña de 6 años de edad, víctima de violencia del municipio de Cuatro Ciénegas, en una convivencia autorizada para que pudiera corroborar personalmente el estado de salud y las condiciones en las que está siendo atendida la menor.

Martha Herrera, subprocuradora de la PRONNIF, explicó que la convivencia fue autorizada debido a que la mujer tenía dudas y se encontraba intranquila sobre la situación de su nieta, por lo que se le permitió verla y conocer directamente cómo es cuidada.

Esta convivencia no modifica la medida especial de protección bajo la cual permanece la pequeña, que está bajo resguardo institucional luego de que PRONNIF determinara que su abuela no era apta para ser considerada como familia de apoyo.

La pequeña es hija de una de las personas imputadas en un caso de Cuatro Ciénegas que trascendió en medios de comunicación a nivel estatal y nacional, derivado de la posible comisión de delitos graves en su contra.

Los imputados, un hombre y una mujer, permanecen en prisión preventiva desde hace aproximadamente cuatro o cinco meses y el proceso penal todavía no llega a la etapa de juicio.

La intervención de PRONNIF se dio al detectar una situación de vulnerabilidad durante las investigaciones y entrevistas psicológicas, por lo que las medidas especiales de protección no son arbitrarias.

En el caso de Aitana, la Procuraduría asumió su representación debido a que la menor es víctima de los hechos que son materia de investigación.

Herrera Ramírez señaló que en estos casos se anteponen los derechos de la menor, sobre los intereses de otras personas, en donde dijo que no se trata de vulnerar el derecho de la abuela a conocer a su nieta o a ser considerada como una posible red de apoyo, sino de priorizar la protección de la niña.

Respecto a la situación futura de la niña, descartó que actualmente exista un proceso de adopción, debido a que su situación jurídica todavía no está definida y el proceso penal continúa en curso.