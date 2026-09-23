Gobierno de Múzquiz avanza en bacheo y rehabilitación de calles

Múzquiz, Coah. - Con el objetivo de mantener en mejores condiciones las calles del municipio, el Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, continúa fortaleciendo la campaña permanente de bacheo y rehabilitación de vialidades mediante las acciones que realizan la Dirección de Obras Públicas Municipales y las cuadrillas de trabajo en distintos sectores de la cabecera municipal y la Villa de Palaú.

Como parte de las acciones que se desarrollan actualmente, las cuadrillas municipales mantienen trabajos de rehabilitación en distintos sectores, atendiendo las necesidades de las calles y dando seguimiento a la mejora de las condiciones de movilidad.

En el Barrio Santísimo Redentor, la cuadrilla 1 continúa con trabajos de cerramiento de carpeta en la calle Vielma, entre Capitán Raúl Lemuel y Jacobo Chapa.

Por su parte, la cuadrilla 2 lleva a cabo la reparación de una ruptura en una toma de agua de SIMAS, ubicada en la calle Federico Chapoy, entre Pino Suárez y Prolongación H. Colegio Militar, en la colonia Sección 38.

Mientras tanto, en la Villa de Palaú, la cuadrilla 3 continúa trabajando sobre la calle Santos Degollado, entre Melchor Ocampo y bulevar Hidalgo, en el sector Centro.

Con estas acciones, la Administración Municipal continúa atendiendo de manera permanente las vialidades de Múzquiz y sus comunidades, con el objetivo de mejorar las condiciones de las calles y brindar mayor seguridad y movilidad a las familias.

El Gobierno Municipal de Múzquiz continúa trabajando y avanzando en la atención de las necesidades de la ciudadanía.