CFE y Coahuila: Estrategia para mejorar el suministro de agua en Torreón

SALTILLO, COAH.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno de Coahuila y los organismos operadores de agua de Torreón, Saltillo y las regiones Carbonífera y Frontera acordaron implementar una estrategia conjunta para fortalecer la infraestructura eléctrica de los sistemas de bombeo y reducir las interrupciones que afectan el suministro de agua potable.

Durante una reunión de trabajo, representantes de los organismos operadores expusieron las dificultades que enfrentan para mantener la continuidad del servicio, principalmente por interrupciones momentáneas del suministro eléctrico y variaciones de voltaje. Aunque estas fallas pueden durar pocos minutos, explicaron que son suficientes para detener los equipos de bombeo y prolongar el tiempo necesario para restablecer el suministro de agua a la población.

Ante esta situación, personal especializado de la CFE presentó una estrategia para identificar las causas de las afectaciones y establecer soluciones de fondo, mediante la coordinación con autoridades estatales, municipales y organismos operadores.

Como primera acción se conformarán grupos de trabajo regionales que realizarán recorridos conjuntos para identificar pozos e instalaciones prioritarias, revisar las condiciones de la infraestructura eléctrica y definir las acciones que requiere cada municipio. Este esquema ya comenzó a aplicarse en Sabinas y Saltillo, donde personal de la CFE y de los organismos operadores realizaron inspecciones para detectar puntos de riesgo y determinar las medidas necesarias para mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico.

A partir de los diagnósticos se establecerán programas de mantenimiento y modernización de la red, que contemplan la instalación de equipos de automatización y seccionamiento para facilitar la atención de fallas y reducir los tiempos de restablecimiento. También se incorporarán esquemas de doble alimentación eléctrica en los sistemas de bombeo prioritarios, con el propósito de contar con una fuente alterna de suministro ante posibles interrupciones.

La estrategia incluye además mejorar la comunicación entre la CFE y los organismos operadores para coordinar trabajos de mantenimiento programado, anticipar posibles afectaciones y agilizar la atención de contingencias. Para dar seguimiento a los acuerdos, se establecerá un grupo de trabajo digital que permitirá revisar los avances y verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada equipo regional.

En los casos donde sean necesarias obras de mayor alcance, los diagnósticos permitirán definir los proyectos de infraestructura requeridos y evaluar los mecanismos de colaboración para su desarrollo, conforme a las necesidades técnicas y los procedimientos aplicables. Con estas acciones, las autoridades buscan anticipar riesgos, atender las causas de las interrupciones y establecer soluciones de largo plazo que permitan fortalecer la continuidad del suministro eléctrico de los sistemas de bombeo y contribuir a garantizar el abasto de agua potable para las familias de Coahuila.