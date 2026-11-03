Mujer se desmaya en el panteón Guadalupe durante Día de Muertos

Una mujer de la tercera edad se desvaneció la mañana de este Día de Muertos mientras se encontraba junto a la tumba de un ser querido en el Panteón Guadalupe, lo que provocó la movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública.

El reporte inicial alertaba sobre una mujer que presuntamente había caído dentro de una tumba; sin embargo, al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron que se trataba de una persona que había sufrido un desmayo.

De inmediato, los paramédicos procedieron a brindarle los primeros auxilios, le revisaron los signos vitales y realizaron las maniobras necesarias para reanimarla, luego de que personas que se encontraban en el camposanto solicitaran apoyo al presenciar el incidente.

La mujer se desmayó mientras visitaba la tumba de un ser querido en el panteón Guadalupe.

De acuerdo con testigos, la mujer había llegado desde muy temprano para acompañar a su ser querido ya fallecido. Aunque permanecía sentada y protegida bajo un toldo, las altas temperaturas y la exposición al calor pudieron haber contribuido a que presentara malestares.

Sus hijas y otros familiares permanecieron a su lado y también estuvieron pendientes de su estado de salud durante la intervención de los socorristas.

Los paramédicos brindaron primeros auxilios a la mujer, quien se recuperó en el lugar.

Afortunadamente, la mujer logró recuperarse en el lugar y no fue necesario trasladarla a un hospital, por lo que pudo permanecer junto a sus familiares en el panteón.