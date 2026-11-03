Repudian líderes obreros; "no resuelven ni en Simas"

La actual representación sindical fue severamente cuestionada por Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de obreros en resistencia de la Puerta 3 de Altos Hornos de México (AHMSA), al señalar que el gremio no ofrece soluciones reales a los trabajadores e incluso es incapaz de gestionar trámites básicos locales.

Durante una entrevista, Valenzuela expuso un caso en el que un obrero solicitó el respaldo de un supuesto representante sindical para resolver una multa de 6,000 pesos en su recibo de SIMAS. Pese a que le solicitaron datos y le prometieron canalizarlo con un enlace, pasaron tres meses entre evasivas y mentiras sin obtener ninguna respuesta favorable.

El dirigente obrero reprochó que el afectado terminó recibiendo ayuda económica y de gestión por parte de un compañero de secundaria a quien tenía años sin ver, evidenciando que personas ajenas brindan mayor respaldo que los propios líderes gremiales.

¿Qué declaró Ervey Valenzuela sobre el gremio?

Ante este panorama, Valenzuela de la Torre ironizó sobre la incapacidad de resolver problemáticas locales cotidianas, cuestionando qué tipo de gestiones o resultados reales pueden esperar los obreros con las acciones que realizan en la Ciudad de México.

Finalmente, el representante de los obreros en resistencia lamentó la desunión imperante en la clase trabajadora y acusó que la dirigencia actual actúa como "juez y parte" en complicidad con la parte patronal, firmando acuerdos a espaldas de la base.