Mata depresión a estilista transgénero

Solizo Lozano, mejor conocido como Nohemy Lozano, era un reconocido estilista transgénero que nació en Guadalajara y desde hace más de dos décadas llegó a Monclova para trabajar brindando servicios de belleza.

La severa depresión que reflejaba en las últimas semanas le orilló a salir por la puerta falsa dejando a sus amigos, familiares, clientes y a la comunidad gay monclovense consternada por la forma en que terminó con su vida.

El día de ayer, “Mimi” decidió terminar con su vida víctima de una depresión.

Sus amigos más cercanos recibieron un mensaje minutos antes de su muerte, donde les anunció que haría una trasmisión en vivo en su cuenta de Facebook, pero esto nunca pasó y fue tiempo después cuando se vio movilización en su estética, de autoridades y personal de Servicios Periciales. Ahí se les notificó que se había ahorcado.

Horas antes de matarse, posteó una fotografía, sonriendo y con el comentario “La del Recuerdo”, quizá en esa imagen se despedía de sus conocidos quienes lloraron su muerte.

Mencionaban que fue una persona alegre, siempre con una actitud positiva, que lamentablemente se encontraba triste por la muerte de su vecina, una señora que se convirtió en su amiga y confidente desde que laboraba en su estética en la colonia Progreso. Ella lo procuraba como una madre, le hacía comida y quehaceres domésticos.

“Triste que se mueran las únicas personas que se preocupan por ti…Luci te extrañaré mucho, me ha tocado ver a tanta gente partir”, comentó en sus redes sociales un día antes de suicidarse.

Su buen trabajo como estilista donde se relacionó con mucha población monclovense, aunado a su sencillez y humanismo, hicieron que el día de ayer se viera reflejado en los comentarios en su cuenta de Facebook.

“Mimy, qué triste nos has dejado, el lunes como nunca platicaste conmigo, no pasó por mi cabeza que tomaras esta decisión, Dios te tenga en su gloria, te vamos a extrañar mi amiga hermosa”

Rosy Galaviz Amiga