´Me amenazaron para que me declarará culpable´

Familia de Arnulfo Calamaco amenazó a Gilberto alias "Ñoño" para que se declarara culpable de la muerte de Ricardo Apolonio Alarcón Rojas, no fue a la única persona que amenazaron para evitar que el hoy imputado fuera señalado como presunto responsable del delito.

Ayer por la mañana continuó el juicio oral bajo la causa penal 1356/2024 en el que se citó a declarar a Gilberto, joven de 18 años que en su momento participó en el ataque contra Apolonio mejor conocido como "Polo".

Durante su testimonio comentó que llegó a las 11:30 al domicilio ubicado sobre la calle Francisco Márquez y estuvo tomando bebidas alcohólicas con su amiga Andrea, luego llegaron Kevin, Héctor y Uriel, alrededor de las 2:00 de la mañana llegó Ismael con Brandon y su amigo Axel, Gilberto platicó con Brandon y a los minutos Ismael les dice que se retiren pues les habían dicho cosas.

Uriel, Kevin, Héctor y Emir salen tras de Ismael, mientras que Gilberto y Calamaco salen de la casa hacia las motos que estaba estacionadas a tres casas, el imputado saca un cuchillo de manubrio de su motocicleta, era de color negra y procedió a guardársela en la espalda, ambos regresaron a la fiesta.

Regresaron Uriel, Kevin y Héctor, quienes les platicaron que habían golpeado a Ismael. Gilberto relató que después de eso escuchó que alguien gritaba "Saquen a Uriel", se trataba de Ismael que había llegado con su papá Apolonio y su amigo Brandon. Todos se salieron de la casa y brincaron la barda, momento en que Arnulfo Calamaco se fue directo a golpear a Brandon, mientras que el resto rodeó a Apolonio quien resguardaba a su hijo tras su espalda.

Confirmó que Polo le dijo a su hijo que se subiera al carro, Calamaco se acercó a ambos, Uriel y Héctor se dirigieron a golpear a Orlando quien estaba tirado en la calle, Gilberto corroboró que él se acercó al lado del copiloto del Aveo azul y sacó una navaja que traía en su bolsillo derecho color tornasol con calaveras negras en la cacha.

"Le tire cuchillazos a Ismael para asustarlo, no herirlo, mientras que Uriel, Kevin y Héctor quebraban el vidrio trasero del auto, Calamaco le daba cuchillazos a Polo. Ismael me dio unas patadas, volteo para enfrente y me asusté al ver que Calamaco le daba al señor".

Acto seguido Gilberto aventó su navaja adentro del automóvil y se hizo para tras, momento en que el automóvil manejado por Apolonio aceleró y chocó un automóvil que estaba enfrente. Los agresores procedieron a irse en las motocicletas, Gilberto se fue en la de Arnulfo Calamaco ya que ya se quería ir de ahí pero andaba a pie.

En la casa del imputado en la colonia Campanario, éste prendió la luz de su celular y les enseñó las manos ensangrentadas así como la camisa manchada, les dijo que había picado al señor Apolonio y que iba a lavarse las manos, luego de eso se retiró a su casa, se durmió y por la mañana le comentó lo ocurrido a su mamá.

"Me tuve que ir de la ciudad porque la familia de Calamaco me amenazó, querían que me echara la culpa por ser menor de edad, tenía miedo a que me hicieran algo. El otro, Emir también recibió amenazas porque querían que dijera que yo fui el culpable, se lo llevaron en una troca y lo amenazaron con pistola, me lo comentó en una llamada", señaló.

De igual forma, Gilberto que en ningún momento vio a los ojos al imputado Arnulfo "N" indicó que él les pidió a sus amigos que no dijeran nada, que se iba a encargar de todo y que si Ismael hablaba le iba a quemar la casa.

La defensa de Arnulfo trató de llevar el cuestionamiento para que Gilberto confesara haber cometido el delito en contra de Apolonio, lo cual fue desestimado por el Juez como la agente del Ministerio Público, pues esa declaración nunca fue realizada por el testigo ni los demás participantes.