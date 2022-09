“Me falta todo menos la música”

María de Lourdes Muñiz de 69 años de edad, vive en un jacalito hecho con hule y cartón en la colonia Ampliación 21 de marzo, solamente tiene la cama y ropa además de perros y gallinas, señaló que en su vivienda podrá faltar todo menos la música mientras señala una grabadora.

Con los días de lluvia, el agua entró por el techo mojando lo poco que había dentro y a la misma Doña María que estaba asombrada con la creciente del agua, fue todo un espectáculo pese a que temía que la fuerza del agua provocara un deslave en el predio donde está su jacal.

Señalo que ella se dedica al hogar, su esposo es quién trabaja cuando encuentra donde hacerlo, la tarde del lunes ambos limpiaron un predio y les pagaron 200 pesos por esa labor.

Ya recibió la beca de Benito Juárez por parte del Gobierno Federal, pero ya no tiene nada porque surtió mandado pues mencionó que necesita estar preparada para cuando su esposo no encuentre trabajo pues ella se quedó con dos de sus nietos, luego de que su hija se juntara con un hombre.

Su nieto cumple hoy 15 años, mencionó que está muy al pendiente de él para que no se le vaya a descarrilar, “Lo tengo encerrado, no se me sale”, comentó.

Dijo que está secando la ropa que se le mojó, ya tiene 5 años viviendo en este lugar y viviendo en carencias, dijo que no todos tienen las mismas oportunidades y ella se esfuerza para conseguir por lo menos para el pan de cada día.

Pidió el apoyo de autoridades municipales, empresarios o la población en general, requiere de láminas para evitar que el agua se siga filtrando a su pequeño jacalito, interesados en apoyarla pueden encontrarla en la colonia Ampliación 21 de Mayo, pueden preguntar por Yohana Aurora Nieto, quien es líder en este sector.