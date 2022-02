Me tratan peor que un animal: taxista

"Yo no hice nada y no soy culpable del accidente, aun así me tratan peor que un animal, para salir del hospital tuve que firmar un pagaré y entregar 5 mil pesos bajo el compromiso de pago de la deuda que asciende a los 175 mil pesos, tenemos que entregar la cantidad en el menor tiempo posible, me da coraje y mucho sentimiento, tengo mucho dolor y posiblemente me quede una secuela y aun no sé si el responsable se hará cargo de todos los gastos o no, lo cual se me hace indignante".

Fermín Banda Uribe, quien resultara lesionado en un choque que se suscitó el pasado sábado el puente de la colonia Obrera dijo que es injusto que él y su familia tengan que buscar la forma de pagar la deuda por atención hospitalaria cuando él no fue el responsable del accidente, que se suscitó debido a que un automovilistas circulaba en estado de ebriedad y en sentido contrario por la arteria antes mencionada.

Visiblemente consternado y sin poder controlar el llanto, el afectado dijo que le informaron del área jurídica del nosocomio que ellos realizaran el convenio de pago y cuando se resolviera la situación jurídica del accidente, los responsables deberían regresarles ese recurso, sin embargo Fermín segura que no cuentan con el dinero ni con la forma de reunirlo, ya que él es el único sustento de su casas y por ahora ni siquiera podrá caminar, pues sufre de fuertes dolores en las piernas y posiblemente tendrá que vivir con las secuelas.

Comentó que hasta ayer no contaban con apoyo jurídico, ni asesoría legal, sin embargo ya contrataron a un abogado para que les lleve el caso, pero por ahora no han tenido contacto con él, debido al estado de salud que presenta actualmente.

"EL abogado Diosdado está esperando que le entreguen el acta de investigación para llevarnos el caso, me indigna la situación que estoy viviendo, es humillante que nadie nos apoye, por ello pido que la gente que quiera ayudarnos aporten lo que sea su voluntad para poder reunir el dinero, ni la gente con quienes yo trabajaba me apoyó, por lo que no sé cómo vamos a hacer para salir de esta situación".