"Mejoró ingreso por precio de acero"

Tras darse a conocer que Altos Hornos de México, presentó una recuperación del 145% en sus ingresos, Gerardo Bortoni; presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga señaló que la producción se vio afectada con el paro de labores en la línea de tiro en laminadora en caliente, el cual duró 21 días.

Señaló que los fletes no tienen una relación directa con los ingresos que se tengan en la empresa, consideró que esa información AHMSA puede darla más precisa.

Explicó que estos resultados son más bien porque el precio del acero aumentó y por ende los ingresos también, pero proporcionalmente a costos de producción que tienen, ellos son los más indicados.

Dijo que no, no se vio incrementada por distintas razones hubo un paro de la línea de tiro en la línea de Laminadora en caliente, duró 21 días, la producción de rollos calientes que son los que suministran el producto para el resto de los productos fríos no se diera.

"Hubo una baja producción, en estos momentos trabajan a marchas forzadas para tratar de recuperar el número, porque acero se produjo, el alto horno siguió con la producción de hierro y lo mismo el BOF con planchones, pero de ahí en fuera el producto terminado es el que está en proceso", señaló.

Dijo que prácticamente fue toda la producción con 21 días parados, el molino no hacía los rollos, bajó en gran cantidad, quedó la otra laminadora, pero el que produce rollos para laminadora en frio es el de la línea tira.

El acero ahí está, lo que falta es laminarlo para sacar los rollos de producción antes del día último, el molino tiene capacidad para hacerlo, pero no sé cuándo tienen ahorita, ojalá que lleguen al proyectado para este mes.

"Este mes fue un mes atípico precisamente por esa falla que se tuvo, esperemos que en el cierre de mes se apliquen y poder recuperar la producción de todo el mes", comentó.

"Bajó como un 70%, de 170 mil toneladas, van en 60, bueno ahorita un poco más porque ya está funcionado el molino, las tres primeras semanas estuvo muy bajo, pero en el cierre del mes el promedio va a averiar", señaló.

Esperan una reactivación para lo que resta del año, que se siga incrementando la producción, pues consideró que los números van a cambiar radicalmente, hay estrategias diferentes y se invierte un poco más a la producción en las minas y a los haberes más minerales habrá mayor producción.