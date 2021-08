"Mi corazón dice que está viva"

"Mi corazón de madre me dice que ella sigue viva y si no solo quiero encontrar su cuerpo para darle sepultura" señaló una madre desesperada que no sabe nada de su hija desde hace 10 años, Rosalba Flores Torres acudió a que le tomaran las muestras de ADN en el Centro Regional de Identificación Humana.

Rosalba Guadalupe Simbron Torres tenía 23 años cuando desapareció, hoy su edad es de 33 y no se sabe nada de ella, no hay rastro de esa jovencita que en busca de un trabajo, acompañada de unas amigas se fue de Monclova a Reynosa Tamaulipas.

Doña Rosalaba estaba acompañada de su hijo Francisco Javier Simbron Torres, ambos traían en sus manos fotografías de Rosa quien trabajaba en una Fayuca en Reynosa Tamaulipas.

No saben mucho, solamente recuerdan que un día les avisaron que se la había llevado la policía municipal de Reynosa, los habían levantado en la Alameda, de ahí no han sabido nada de ella.

La familia acudió a aquella ciudad a interponer una denuncia para dar con su paradero pero hasta hoy, es fecha que no se sabe absolutamente nada de ella, ni hay avances en la investigación.

"Supimos de aquí, vinimos y nos tomaron el ADN a ver qué resultado nos dan, ojalá que sea algo bueno", comentó su madre a quien se le quebraba la voz al hablar de su hija a quien recuerda todos los días.

"Yo soy su mamá, tengo la esperanza de que ella esté viva, que esté presa porque los policías son abusones, allá la agarraron los policías y se la llevaron junto con el patrón y todos los que estaban ahí", comentó.

La recuerda gordita, cabello largo a la altura de la cintura, ojos borrados, estatura baja, era una joven muy alegre y juguetona.

"Pero pues hasta ahorita no he sabido nada de ella, yo digo que está viva y si en todo caso no está viva, solo quiero encontrar su cuerpo para darle sepultura, quiero saber dónde está, ha sido muy difícil, para uno que es madre ahí esta día a día tu corazón herido", comentó.