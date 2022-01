"Mi hermano es inocente, a ella se le cayó el niño"

Mediante redes sociales, una hermana de Jesús F publicó en su cuenta de Facebook lo que enfrentaba su familia, mencionando que su hermano era inocente y que a su cuñada se le cayó el niño días antes a que fuera hospitalizado,

"Buenas Días amigos les cuento que me siento muy triste a mi cuñada se le cayó días antes el niño, entonces ella lo levantó y no le tomó importancia, mi hermano trabaja de 1 y 2 casi en todo el día, no estaba", señaló.

Añadió que la gente que conocen a su hermano, saben que es un amor y mencionó que no porque sea su hermano, lo defiende.

"Él James tocó a alguno de sus hijos, el niño de 2 años si es del él, el otro niño no le puso los apellidos de él por lo mismo, porque el bebé andaba malito y lo llevaron al seguro y dijeron que no tenía nada solamente una caída entonces ella no se quedó a gusto y fue a que lo curaran de la pancita", señala la hermana del señalado como presunto responsable.

Dijo que los que realmente conocen a su hermano, saben cómo se y pidió que recen por é, para que todo salga bien.

Tras la publicación de la mujer, los comentarios de apoyo a la familia eran muchos, pero había uno especial que decía que sí llevaron al pequeño a que lo sobaran, posiblemente ahí se ocasionaron las lesiones al menor, ante esta situación, autoridades investigarán que es lo que realmente ocurrió.