"Mi hijo es inocente" Habla la mamá de Jesús Javier

"Si mijo hubiera sido, hasta yo lo hubiera entregado, estoy 100% segura que las lesiones vienen de la sobandera, él es inocente", aseguró la mamá de Jesús Javier Flores Garay el padrastro del bebé Diego que hoy se debate entre la vida y la muerte a causa de sus pulmones dañados y dos costillas rotas.

"Mi hijo es inocente, yo hablo por lo que tengo, yo jamás hubiera aceptado que el anduviera golpeando niños, mi hijo es incapaz de hacer eso, mucha gente lo conoce, es incapaz", insistió la Señora

Aseguró que su hijo es bien trabajador, él siempre pidiendo tiempo extra para sus niños, cuando el niño empezó con un dolor de estómago, él le dejó dinero para que fuera por el pediatra, ella regresó con unas gotitas y una pomadita; lo llevó con una señora que lo sobaba, y siempre le dije que como estaba el niño y ella nunca me pudo decir".

Agregó "lo sobó muy fuerte, en la noche empezó el niño malo. Ella me decía ya amaneció mucho mejor, hasta que mi hijo me dijo que el niño amaneció con moretones.

"Cuando ella regresó, le dijo que el niño tenía una enfermedad, él así los aceptó, aunque no es su hijo él lo registró, le dio sus apellidos. Como el niño estaba malito quería meterlo por el seguro", relató.

Cuestionada si sabe de la salud actual del bebé, respondió "ella, mi nuera, no se presta, para mi es mi nieto, yo lo amo mucho y lo pueden ir a investigar, si él no quisiera a ese niño, él no lo hubiera registrado.

Por último destacó "le pido a las autoridades que haya justicia y que investiguen hasta donde se pueda, esa es una injusticia, mi hijo no fuma, ni se droga".