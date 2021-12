Molesta a comercio permisos a foráneos

Considerando injusto que el municipio haya otorgado permisos a los vendedores de Moroleon precisamente en el mes de diciembre cuando las ventas son mayores, comerciantes locales que buscaban recuperar un poco su muy mermada economía, dijeron sentirse molestos, debido a que con la llegada de la gente de Moroleón, las ventas de ropa, calzado y accesorios disminuye de forma considerable.

Más de 32 años en la fayuca respaldan a la señora Martina Flores Martínez, quien asegura que el permitir que los comerciantes de otros estados de la república vengan a Monclova a comercializar sus productos es competencia desleal, pues afirmó que ellos solo llegan en temporadas altas y se llevan el recurso de la gente de Monclova y la Región, causando graves pérdidas a los dueños de negocios locales.

Mencionó que los verdaderos comerciantes están en Monclova cuando hace frío, calor e incluso cuando la situación económica no está del todo bien, por lo que les causa molestia el que en el mes de diciembre con solo pagar un permiso puedan venir a vender comerciantes de otras entidades de la república sin tener que pagar impuestos, pasar fríos y sufrir cuando las ventas son bajas.

"¿Por qué a nosotros lo comerciantes locales nos dan un espacio especial durante esta temporada para llevar nuestros artículos y venderlos?, no es justo lo que hacen porque quienes vendemos durante todo el año pagamos impuestos y no solo cubrimos el pago de un permiso que nos va a dar muchos recursos como lo hacen los de Moroleón, estamos muy molestos con esta situación".

Explicaron que como habitantes del municipio de Monclova y la región exigen respeto a las autoridades y consideran una burla lo que se hace con ellos, pues durante el mes de octubre se les informó que no se permitiría el ingreso de comerciantes foráneos pues se pretendía que el comercio local se recuperara de las pérdidas generadas por los cierres derivados de la pandemia, sin embargo esto no se cumplió, por lo que ellos no tendrán ganancias de esta temporada.