Molesta siga Ancira el frente de AHMSA

Que Alonso Ancira se ostente como Presidente del Consejo de Administración solo afecta a la región centro, señalaron integrantes de la Iniciativa Privada, quienes reiteraron que el empresario sigue engañando a las personas.

Tras darse a conocer que Alonso Ancira Elizondo firmó una petición como presidente del Consejo de Administración para que los accionistas de Altos Hornos de México (AHMSA) se reúnan el 21 de diciembre, los presidentes de cámaras externaron su molestia y preocupación.

Arturo Valdez Pérez presidente de Canaco señaló que Alonso Ancira ha engañado a las personas y ya se sabía que aún pertenecía al consejo de AHMSA.

"Yo se los dije la vez pasada, hasta no ver no creer sobre que ya se salía para dejar paso a los nuevos inversionistas, lo que ha hecho el señor ha sido una bola de cosas, ha engañado a la gente. Yo ya no creo hasta que no hayan hechos, sigue estando metido en la empresa este señor y no la ha soltado completamente".

Señaló que es una lástima ver que Alonso Ancira sigue teniendo injerencias en AHMSA y por esa misma razón es que el poder ejecutivo sigue sin apoyar, siendo los más afectados los trabajadores, proveedores y la población.

Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson Yribarren, señaló que afecta a la región centro que Alonso Ancira siga al frente del Consejo de Administración de AHMSA, pues es un alto al posible apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El presidente de la república y Alonso Ancira traen su pleito personal y el ostentarse en el cargo deja en entredicho y queda fuera lo que han asegurado, que ya no forma parte de la empresa. Pasa a perjudicar a toda la región centro del estado, creo que ha actuado de forma irresponsable"