Monclova: Carlos Villarreal impulsa torneo Sub-16 de fútbol

Con el impulso del alcalde Carlos Villarreal y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, Monclova fue sede del Torneo Nacional Sub-16 de fútbol, celebrado del 27 al 31 de marzo.

El evento contó con la participación de 20 equipos de 10 estados del país, resultando vencedor el representativo de Sinaloa, que se coronó campeón tras vencer a Sonora en la final celebrada la tarde de este martes.

La realización de este torneo organizado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) fue posible gracias a la gestión encabezada por Juan Elizalde Vallejo, presidente de la Asociación Estatal de Fútbol en Coahuila, quien logró que Monclova fuera designada como sede de esta importante competencia, reuniendo a jóvenes talentos del país en un ambiente de sana convivencia y alto nivel deportivo.

Durante el desarrollo de los encuentros, además de la competencia en la cancha, se vivieron momentos de convivencia entre jugadores, entrenadores y familias, fortaleciendo valores como el respeto, el trabajo en equipo y la sana competencia.

Este tipo de actividades forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para impulsar el deporte como un motor de desarrollo social y económico, generando además una derrama económica en sectores como el comercio, los servicios y la hotelería.

En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se continúa fortaleciendo la agenda de eventos deportivos en Monclova, promoviendo espacios que impulsen el talento juvenil y la participación comunitaria.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó: "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar el deporte y generar más oportunidades para nuestras y nuestros jóvenes. Monclova tiene todo para seguir siendo sede de grandes eventos que fortalecen el talento, la convivencia y el desarrollo de nuestra ciudad."

Compromiso del Gobierno Municipal

Así, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado, organismos deportivos y la sociedad civil, consolidando a Monclova como una ciudad activa, competitiva y referente en el deporte a nivel regional y nacional.