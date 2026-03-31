Trabajadores de AHMSA esperan claridad sobre venta de activos

Monclova, Coah.- Aunque la sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) ya confirmó que presentó ante el juzgado una nueva propuesta para la venta de la acerera y de Minera del Norte (MINOSA), la incertidumbre entre trabajadores y acreedores continúa, ya que todavía no se conocen los términos, bases ni condiciones bajo las cuales se llevaría a cabo el procedimiento.

El propio comunicado emitido por la empresa este martes deja claro que, si bien la propuesta ya fue entregada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, será hasta que la jueza emita la resolución correspondiente cuando se den a conocer oficialmente las reglas del proceso. Es decir, sí hay avance en el expediente, pero aún no existe claridad pública sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones podría concretarse la venta de los activos.

Para la base trabajadora, el mensaje resulta insuficiente. Luego de meses de espera, lo que se esperaba era precisamente el contenido de las bases de venta, los requisitos del procedimiento y el esquema concreto para la eventual subasta o enajenación bajo la modalidad de unidad productiva. Sin embargo, el anuncio de AHMSA solo confirma que la propuesta está en manos de la autoridad judicial, sin despejar todavía las dudas centrales que siguen marcando el futuro de la empresa.

El escenario se vuelve todavía más sensible por el momento en que ocurre. Con el arranque del periodo de Semana Santa a la vuelta de la esquina, en la Región Centro crece la preocupación de que los tiempos judiciales y administrativos vuelvan a alargarse, dejando otra vez en pausa una definición que miles de familias siguen esperando. Aunque el comunicado habla de preservar el mayor valor posible de los activos "en beneficio de los trabajadores", en los hechos la falta de bases públicas mantiene vivo el clima de incertidumbre.

Así, más que una certeza, el nuevo anuncio de AHMSA abre una nueva etapa de expectativa: la propuesta ya fue presentada, sí, pero el fondo del problema sigue intacto. Mientras la jueza no resuelva y no se hagan públicos los términos del procedimiento, la venta de la siderúrgica seguirá siendo una promesa pendiente en medio de un proceso que, para los obreros, continúa avanzando con desesperante lentitud.