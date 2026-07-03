Fallece empresario restaurantero, dueño de Jugos Acapulco

Durante más de cuatro décadas, miles de monclovenses encontraron en Jugos Acapulco algo más que un desayuno o una comida: encontraban el saludo amable, la sonrisa y el carisma de Tomás Inocencio Santos Gallardo, mejor conocido entre sus clientes como "El Chino".

Este viernes se confirmó el fallecimiento del empresario restaurantero, propietario de Jugos Acapulco, a la edad aproximada de 69 años (1957-2026), luego de permanecer varios días hospitalizado. Hasta el momento, su familia no ha dado a conocer el padecimiento que derivó en su muerte.

La noticia fue compartida por sus familiares a través de un emotivo mensaje en redes sociales. "Con profundo dolor les queremos avisar a nuestros clientes y amigos que 'El Chino' ha fallecido. Muchas gracias por tantos momentos con nuestro padre".

La publicación generó decenas de mensajes de condolencias y recuerdos de clientes, amigos y conocidos, quienes coincidieron en destacar la calidez con la que siempre atendía a quienes cruzaban la puerta de su restaurante.

Impacto en la comunidad

Para muchos, "El Chino" no era únicamente el dueño del negocio. Era quien recibía personalmente a los comensales, preguntaba cómo estaban y procuraba que cada visita se sintiera como llegar a casa. Su sencillez, trato cercano y permanente sonrisa terminaron por convertirlo en un personaje querido por varias generaciones de familias monclovenses.

Con más de 40 años de trayectoria en el ramo restaurantero, Jugos Acapulco logró consolidarse como uno de los negocios tradicionales de la ciudad, con sucursales en la colonia Cañada Norte y en la colonia Del Río, ambas reconocidas como punto de encuentro para desayunos y comidas.

Duelo en Monclova

Tras darse a conocer su fallecimiento, ambas sucursales permanecieron cerradas en señal de duelo. La familia informó que los servicios funerarios se realizarán a partir de las 2:00 de la tarde de este viernes en la Capilla Marsan, ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape.

Asimismo, el sábado 4 de julio se celebrará una misa de cuerpo presente a las 12:00 del mediodía en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente, sus restos serán sepultados en el panteón Jardines del Recuerdo.

Con la partida de "El Chino", Monclova despide a uno de esos comerciantes que, más allá de construir un negocio exitoso, lograron ganarse un lugar en la memoria de la ciudad gracias a la cercanía, la hospitalidad y el trato humano con el que recibieron durante años a miles de clientes.