Cumple Topo muzquense cinco días en Venezuela

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Armando López Guerrero, originario del municipio de Múzquiz e integrante de la brigada Topos Azteca, cumplió este viernes cinco días en Venezuela, donde participa en labores de apoyo humanitario tras los dos sismos que afectaron al país sudamericano.

El rescatista expresó a LA VOZ que, junto con el resto de los equipos de emergencia, ha ingresado a los edificios colapsados para recuperar los cuerpos de personas fallecidas que permanecen entre los escombros.

López Guerrero relató que la experiencia ha sido especialmente difícil debido al sufrimiento de las familias afectadas por la tragedia ocurrida desde el pasado 24 de junio. "He visto el dolor de cerca, la impotencia de hombres y mujeres tratando de recuperar o rescatar a sus hijos o a sus familiares, y eso es muy fuerte, porque en cada una de las tragedias en donde he estado se palpa el dolor ajeno", expresó.

Armando López Guerrero en Venezuela

El integrante de Topos Azteca señaló que permanecerá aproximadamente un mes más en Venezuela para continuar colaborando en las labores de búsqueda, recuperación y apoyo a la población afectada.

Afirmó que su propósito es brindar la mayor ayuda posible por razones humanitarias a quienes enfrentan las consecuencias de los sismos y contribuir con el trabajo de los rescatistas desplegados en la zona.