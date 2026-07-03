Condena Marimar violencia en Congreso

SALTILLO, COAH.- La diputada local Marimar Treviño condenó los actos de intimidación y acoso registrados el pasado martes en el Congreso del Estado, presuntamente cometidos por simpatizantes del Partido del Trabajo (PT) que respaldan a Antonio Flores, y reiteró que el recinto legislativo no debe ser escenario de expresiones de violencia.

La legisladora subrayó que el Congreso ha mantenido históricamente una política de puertas abiertas para escuchar las opiniones, demandas y manifestaciones de la ciudadanía. Sin embargo, sostuvo que ninguna conducta que atente contra el respeto hacia las instituciones o las personas debe ser permitida dentro del Poder Legislativo.

Indicó que tanto a título personal como en representación de la Legislatura existe un rechazo absoluto a cualquier acción que vulnere la integridad del recinto, de las diputadas y diputados, del personal del Congreso o de los ciudadanos que asisten a las sesiones. "Siempre hemos escuchado a la gente y seguiremos haciéndolo, pero eso debe darse en un marco de respeto. No estamos de acuerdo con ninguna manifestación de violencia", expresó.

Marimar Treviño precisó que durante los hechos no se registraron agresiones físicas; sin embargo, afirmó que sí hubo insultos, descalificaciones y expresiones que consideró impropias para el desarrollo de los trabajos legislativos.

Acciones de la autoridad

La diputada enfatizó que el Congreso debe concentrarse en atender los asuntos de interés para la población, por lo que llamó a que las diferencias políticas e ideológicas se manifiesten mediante el diálogo y el respeto. Asimismo, informó que el área jurídica del Congreso del Estado analiza lo ocurrido para determinar si procede alguna acción legal o administrativa derivada de los acontecimientos registrados durante la sesión.

Detalles confirmados

En relación con los conflictos políticos que involucran a los legisladores Antonio Flores, del PT, y Fernando Rodríguez, de México Avante, ambos sujetos a procedimientos legales y jurisdiccionales, señaló que corresponderá a las autoridades competentes emitir una resolución definitiva. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a los grupos de activistas para que cualquier manifestación dentro del Poder Legislativo se realice de manera civilizada, al reiterar que el Congreso continuará siendo un espacio abierto para todas las voces, siempre que prevalezca el respeto hacia las instituciones y las personas.