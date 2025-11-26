Frente frío provoca descenso de temperatura en Monclova: Protección Civil activa albergues

El ingreso del frente frío número 16 provocó un notable descenso en la temperatura en Monclova, condición que se extenderá hasta el próximo viernes.

Ante este escenario, la Dirección de Protección Civil continúa alimentando el censo de familias en situación vulnerable y prepara la habilitación de albergues para activarlos en caso necesario.

Pedro Alvarado, director de la dependencia, informó que las temperaturas mínimas rondarán los 12 grados y se espera que aumenten gradualmente en los siguientes días. Agregó que el pronóstico marca jornadas parcialmente nubladas, con posibilidades de lluvias dispersas.

El funcionario aseguró que el municipio se encuentra preparado para enfrentar las bajas temperaturas que podrían registrarse durante los próximos meses. Explicó que el censo, actualmente en desarrollo en los sectores oriente, norte y en ejidos, aún no cuenta con cifras definitivas, ya que continúa actualizándose.

Su objetivo es identificar cuántas familias requieren apoyo y qué tipo de ayuda se les puede brindar dependiendo de sus condiciones de vida. Hasta el momento, Protección Civil dispone de colchonetas y hules como apoyo inmediato para quienes lo necesiten.

En cuanto a los albergues, Alvarado señaló que se trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil para garantizar su operatividad. En Monclova se mantienen listos la Central de Bomberos, los CEDIF Sur y Norte, así como el auditorio COBAC, para recibir a la población en caso de emergencia por frío.