Carlos Villarreal lanza operativo de seguridad en Monclova para Semana Santa 2026

Con el objetivo de brindar seguridad, protección y atención oportuna a ciudadanos y visitantes durante la temporada vacacional, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque del Operativo de Semana Santa 2026, en el que participan corporaciones de seguridad, protección civil y cuerpos de auxilio, como parte del modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez.

En Monclova participan más de 400 elementos, mientras que en toda la región Centro–Desierto se desplegarán más de mil efectivos, distribuidos en turnos para garantizar cobertura permanente. El operativo contempla la instalación de módulos de atención en accesos estratégicos como Estancias y Castaños, así como en la ruta hacia Candela, además de presencia en puntos turísticos y zonas de mayor afluencia.

Durante el arranque, el alcalde destacó la coordinación con el mando único estatal, encabezado por el comandante Luis Ángel Estrada Pesina, así como el trabajo conjunto de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, protección civil, sector salud y grupos de auxilio como la Cruz Roja, para brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

"Estamos trabajando en coordinación con todas las corporaciones para proteger a nuestras familias y a quienes nos visitan en esta Semana Santa. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez reforzamos las acciones de prevención y seguridad para lograr un saldo blanco en este periodo vacacional", señaló el alcalde.

En el evento estuvieron presentes Luis Ángel Picena, director de la Policía Civil; Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno; el comandante del 105 Batallón de Infantería, Jorge Luis Cigarroa; el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, así como representantes de las distintas corporaciones participantes.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de mantener el trabajo en equipo con el Gobierno del Estado y las distintas instituciones, privilegiando la coordinación, la comunicación y la suma de esfuerzos para fortalecer la seguridad, la prevención y la protección de las familias, así como de los visitantes que llegan a la región en este periodo vacacional.