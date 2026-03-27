Alcalde Javier Díaz González equipa a Bomberos y Protección Civil en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el propósito de brindar mayor seguridad y promover la buena imagen de estos cuerpos de auxilio, el alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, entregó uniformes a quienes integran el cuerpo de Bomberos de Saltillo, así como a los elementos de Protección Civil Municipal, con una inversión de más de 2 millones de pesos.

A nombre de la ciudadanía, el alcalde Díaz González les reconoció el trabajo preventivo y de atención que realizan todos los días en favor de la tranquilidad de la población.

"Los y las saltillenses estamos muy agradecidos y orgullosos por la labor que hacen todos los días; en trabajos de prevención, pero también al atender emergencias, los bomberos y los elementos de protección civil siempre están presentes", comentó el presidente municipal.

Javier Díaz anunció más beneficios para este año, que contemplan la entrega de uniformes de seguridad personal, camionetas pick-up equipadas para atención de incendios, dar continuidad al proceso de recategorización, así como la entrega de incentivos económicos.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, agradeció al alcalde Javier Díaz González por la entrega de los uniformes a los 129 integrantes del cuerpo de bomberos, así como a los 30 de Protección Civil Municipal.

"Muchas gracias, alcalde Javier Díaz, por estos uniformes que nos permiten seguir presentando nuestra mejor imagen a la población, a la cual brindamos apoyo todos los días del año por Amor a Saltillo", apuntó el funcionario.

Se dio a conocer que, en lo que va de la actual administración municipal, el cuerpo de Bomberos de Saltillo, que en 2026 cumple 45 años de servicio, ha atendido casi 3 mil incendios diversos, más de 700 siniestros estructurales, fugas de gas, atención de enjambres de abejas o avispas, accidentes vehiculares, derrames de combustible y atención a lesionados, solo por mencionar algunos.

La bombera Tania Martínez Dávila, en representación de quienes forman parte de estos cuerpos de auxilio, dijo que estos uniformes representan el profesionalismo de su labor y fortalecen su vocación de servicio.

Reconocimiento a la labor de los cuerpos de auxilio

En el evento también estuvo el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar; el regidor Mario Alberto Mata Quintero; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; el presidente del Patronato de Bomberos Región Sureste, Alejandro Villarreal Mireles; así como representantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.