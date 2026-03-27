Alcaldesa de Arteaga protagoniza controversia en inauguración de toma de agua

ARTEAGA, COAH.- La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, se volvió tendencia en redes sociales luego de que un video de un acto oficial fuera retomado por creadores de contenido, quienes lo utilizaron en tono de burla.

El material corresponde a la inauguración de una toma de agua en el municipio; sin embargo, lo que llamó la atención fue que durante el evento la edil sostiene una manguera de la cual fluye una cantidad mínima de agua, situación que fue objeto de comentarios y parodias.

¿Qué ocurrió en la inauguración de agua?

Uno de los casos más difundidos es el del tiktoker estadounidense Germanimaikort, quien cuenta con más de 1.6 millones de seguidores. En su publicación, incluyó el video dentro de un listado sobre situaciones que considera absurdas en la política, señalando de manera irónica que la obra tendría un alto costo y beneficiaría a más de mil personas, mientras cuestiona la baja presión del agua observada en las imágenes.

Reacciones en redes sociales

Asimismo, la cuenta CiproShow también retomó el clip para realizar una parodia, en la que satiriza el discurso oficial y la escena del evento, generando diversas reacciones entre usuarios. Usuarios de la plataforma lo tomaron con humor al tratarse de una edición con fines de entretenimiento.