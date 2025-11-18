Ocupación hotelera en Monclova supera el 85 por ciento por eventos deportivos

Hoteles de la región Centro-Desierto registraron una importante ocupación durante este fin de semana con una ocupación hotelera de más del 85 por ciento y una importante derrama económica en el área de servicios.

Durante el pasado fin de semana que se registró el puente de actividades, se tuvo una alta ocupación hotelera en Monclova y en la región, por los diversos eventos que se realizaron y que dejaron una importante derrama económica.

El municipio de Cuatro Ciénegas reportó durante este fin de semana una ocupación del 100 por ciento, debido al evento de autos clásicos y motocicletas que se tuvo durante el fin de semana, que obligó a los ciudadanos a buscar opciones de hospedaje en los municipios más cercanos como San Buenaventura.

En el caso de Monclova se registró una ocupación del 85 por ciento, esto debido al torneo de softbol que se desarrolla y en el que se tuvo la visita de equipos de diferentes estados de la república y que concluirá hasta este jueves.

Enrique Ayala Quintanilla, Presidente de la OCV Monclova indicó que las actividades que se realizaron, beneficiaron a la mayoría de los municipios de la región Centro-Desierto con la derrama en el área de servicios, generando una importante derrama económica que no se tenía anteriormente.

Aunque no precisó la derrama que se tuvo este fin de semana, consideró que se tuvo una mayor derrama incluso que en periodos de ferias, ya que el recurso se queda en la ciudad, mientras que en las ferias, el dinero se lo llevan los artistas y organizadores.

"Los eventos deportivos dejan bastante dinero, yo creo que hasta dejan más que una feria, porque es dinero que vienen a dejar realmente, son eventos muy nobles, traen mucha gente y es una derrama que se queda aquí entre nuestra gente", indicó.